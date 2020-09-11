Закрытая на карантин по COVID-19 школа в Выксе вновь работает Общество

Закрытая на карантин по COVID-19 школа в Выксе вновь работает. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

Ситуация по COVID-19 в школах и вузах

Накануне вечером, 21 сентября, была опубликована сводка по уровню заболеваемости в образовательных учреждениях региона. В частности, всего закрыты на карантин 67 классов в 46 школах, в том числе вся школа в с.Вареж Павловского района. Отметим, что ранее на карантин по коронавирусу были закрыты две школы, в том числе в Выксе, которую теперь открыли.

"Это 0,43% от общего числа классов в школах Нижегородской области", - отметил министр.

Ситуация за несколько дней значительно улучшилась: по состоянию на 18 сентября были закрыты 113 классов, на 17 сентября были закрыты 115 классов, по состоянию на 16 сентября - 103 класса; на 15 сентября - 88 классов; на 14 сентября - 75 классов.

В частности, сейчас остаются закрытыми классы в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Сарова, Выксы, Уреня, Семенова, Лукояновского, Сергачского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Володарского, Балахнинского, Павловского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Краснооктябрьского, Сосновского, Варнавинского, Дальнеконстантиновского и Городецкого районов.

Также закрыты 8 групп в 7 учреждениях среднего профессионального образования. На прошлой неделе были закрыты 4 группы.



По-прежнему остаются закрытыми на карантин 2 группы в ННГАСУ.

Ситуация по COVID-19 в детсадах

Ситуация в детских садах немного улучшилась. На данный момент закрыта 21 группа в 18 детских садах, что составляет 0,27% от общего числа групп. По состоянию на 18 сентября, были закрыты 25 групп в 22 детских садах.

Группы закрыты в городах Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, Дзержинск, а также в Шатковском, Павловском, Ковернинском, Вачском, Кстовском, Дальнеконстантиновском, Ветлужском, Краснооктябрьском, Сосновском, Богородском и Лукояновском районах.

Добавим, что сравнение идет именно с 18 сентября ввиду того, что в выходные актуальная сводка по уровню заболеваемости не публиковалась.

Ситуация по ОРВИ в школах

По данным на 18 сентября, в регионе на карантин по ОРВИ были закрыты 5 средних образовательных учреждений, в том числе школа № 5 в Кстове и Бердниковская школа в Тонкинском районе.

Какова ситуация на данный момент – пока неизвестно.