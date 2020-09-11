Нижегородский священник получил условный срок из-за квартиры Общество

Иерей Сергей Цепов Фото: из соцсети ВКонтакте

Священник из Нижегородской области получил условный срок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По материалам дела он скрыл от прихода факт продажи вверенной ему квартиры и получение денег. В казну прихода полученные деньги не внес. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.

Приговором Шахунского городского суда назначено наказание – три года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Речь идет о священнике из Шахуньи Сергее Цепове. Ранее он обвинялся в нарушении церковной дисциплины и расстрате.

В отношении него возбуждено уголовное дело из-за того, что Сергей Цепов якобы самостоятельно продал вверенную ему епархией квартиру и присвоил деньги прихода. Кроме того, епархия запретила ему совершать богослужения, таинства и требы, носить крест и рясу, а также благословлять прихожан сроком на пять лет.

Как сообщала епархия, иерей Сергей Цепов в январе 2018 года подал рапорт, в котором заявил, что у него имеются основания "прекратить молитвенно-евхаристическое общение" с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, митрополитом Нижегородским Георгием и епархиальным архиереем, епископом Городецким и Ветлужским Августином.

Он назвал епископа Августина "лжеепископ", и добавил, что "все его прещения считает недействительными".

В своем видеообращении на странице в соцсети ВКонтакте священник объяснял, что недоволен политикой Патриарха Кирилла, связанной с взаимодействием с другими религиями. В частности, он рассуждает о встрече патриарха с Папой Римским Франциском.

После данного рапорта священник был снят с должности настоятеля Прихода церкви.

Однако, Сергей Цепов был уверен, что его судят именно за отказ упоминать в своих молитвах высокопоставленных церковных особ.