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Происшествия

Замначальника нижегородского ГУФСИН Виталий Гудков отправлен под домашний арест

23 сентября 2020 11:08  [106] Происшествия

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Заместитель начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Виталий Гудков отправлен под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По итогам рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения, суд принял решение о помещении Виталия Гудкова под домашний арест до 20 ноября 2020 года.

Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее агентство НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на источник сообщало о том, что сотрудники УФСБ по Нижегородской области и регионального СУ СК задержали Виталия Гудкова. Его подозревали в организации преступной схемы, когда он обирал своих же коллег.

На сайте регионального ГУФСИН сообщается, что Виталий Гудков курирует следующие направления: финансово-экономические подразделения; подразделения тылового обеспечения; подразделения капитального строительства и ремонта, и энергомеханическое подразделение.

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