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Происшествия

Сотрудники нижегородского УФСБ задержали заместителя начальника ГУФСИН Виталия Гудкова

21 сентября 2020 16:15  [1283] Происшествия
Виталий Гудков

Виталий Гудков

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области и регионального СУ СК задержали заместителя начальника ГУФСИН России по Нижегородской области, полковника внутренней службы Виталия Гудкова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Его подозревают в организации преступной схемы, когда он обирал своих же коллег.

В ближайшее время Виталию Гудкову изберут меру пресечения.

Добавим, что в пресс-службе регионального УФСБ произошедшее не комментируют.

На сайте регионального ГУФСИН сообщается, что Виталий Гудков курирует следующие направления: финансово-экономические подразделения; подразделения тылового обеспечения; подразделения капитального строительства и ремонта, и энергомеханическое подразделение.

Ранее сообщалось, что главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области оказались причастны к поборам своих подчиненных.

В июле этого года стало известно, что Московский районный суд Нижнего Новгорода постановил арестовать другого заместителя начальника регионального ГУФСИН, полковника внутренней службы Евгения Сычева.

Арестованный подозревался в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурантом по делу выступил и начальник отдела оплаты труда ГУФСИН, полковник внутренней службы Степан Вахонин.

Следователи полагают, что Сычев и Вахонин выписывали своим коллегам незаконные премии в обмен "на откаты" в 30%. По информации регионального СУ СК РФ, сумма "откатов" варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей.

 

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Теги:
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