Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2020 12:24  [28] ЕРКЦ Нижегородской области напоминает об онлайн-сервисах по оплате квитанций
23 сентября 2020 12:02  [89] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
23 сентября 2020 11:41  [73] Два поселка в Кстовском районе будут без холодной воды 24 сентября
23 сентября 2020 10:51  [104] Нижегородцы смогут получить пособие по безработице только по карте "МИР" с 1 октября
23 сентября 2020 10:15  [270] Нижегородский священник получил условный срок из-за квартиры
23 сентября 2020 09:32  [107] Возобновлены рейсы Нижний Новгород - Саратов
22 сентября 2020 19:59  [834] Нижний сегодня: главные события дня
22 сентября 2020 19:39  [2397] Сергей Злобин рассказал о новых закрытых на карантин по COVID-19 школах и детсадах
22 сентября 2020 18:15  [1865] Стала известна степень готовности строящейся трассы Неклюдово-Золотово на Бору
22 сентября 2020 17:43  [528] Тепло подается уже в две тысячи домов Нижнего Новгорода
Общество

ЕРКЦ Нижегородской области напоминает об онлайн-сервисах по оплате квитанций

23 сентября 2020 12:24  [28] Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает жителям Дзержинска и Кстова об онлайн-сервисах по оплате квитанций.

На сайте ЕРКЦ (www.erkc-dzr.ru) клиент может выбрать удобный для него способ внесения платежа за отопление и горячую воду без комиссии:

1. Через Личный кабинет: https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login (только для зарегистрированных пользователей), выбрав раздел "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ".

2. Через сервис "Оплатить онлайн"": https://www.erkc-dzr.ru/online-services/pay-online/ (регистрация не требуется).

ЕРКЦ обращает внимание, что ежемесячно в квитанции в столбце "Состояние счета на начало периода, руб.". указывается сумма задолженности* (при ее наличии) клиента за отопление и горячую воду за все предыдущие расчетные периоды в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

В квитанции ЕРКЦ в итоговую сумму в графе "Состояние счета на конец периода, руб." к оплате включены начисления за текущий месяц и долг за указанные в квитанции услуги.

Компания напоминает о необходимости оплачивать квитанции до 25 числа включительно, чтобы данная информация была учтена при формировании следующего платежного документа.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph