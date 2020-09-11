ЕРКЦ Нижегородской области напоминает об онлайн-сервисах по оплате квитанций Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает жителям Дзержинска и Кстова об онлайн-сервисах по оплате квитанций.

На сайте ЕРКЦ (www.erkc-dzr.ru) клиент может выбрать удобный для него способ внесения платежа за отопление и горячую воду без комиссии:

1. Через Личный кабинет: https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login (только для зарегистрированных пользователей), выбрав раздел "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ".

2. Через сервис "Оплатить онлайн"": https://www.erkc-dzr.ru/online-services/pay-online/ (регистрация не требуется).

ЕРКЦ обращает внимание, что ежемесячно в квитанции в столбце "Состояние счета на начало периода, руб.". указывается сумма задолженности* (при ее наличии) клиента за отопление и горячую воду за все предыдущие расчетные периоды в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

В квитанции ЕРКЦ в итоговую сумму в графе "Состояние счета на конец периода, руб." к оплате включены начисления за текущий месяц и долг за указанные в квитанции услуги.

Компания напоминает о необходимости оплачивать квитанции до 25 числа включительно, чтобы данная информация была учтена при формировании следующего платежного документа.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.