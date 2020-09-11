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Общество

Нижегородская полиция сообщила о новом фейке в соцсетях

23 сентября 2020 12:54  [195] Общество

Нижегородская полиция сообщила о новом фейке в соцсетях. В пресс-службе регионального ГУ МВД пояснили, что ранее в региональных пабликах и различных группах в мессенджерах появилось сообщение о том, что на территории Нижнего Новгорода существует банда, увозящая людей на автомобиле в неизвестном направлении, а также об обнаружении на территории региона останков расчленённых людей.

Полиция опровергает данную информацию и призывает не реагировать на фейк.

В региональные отделы МВД подобных заявлений не поступало. Кроме того, с начала 2020 года полицейские не обнаруживали останки расчленённых людей.

Как сообщается в группе Нижний Новгород ВКонтакте, подростки якобы распространяют фейк о серии тяжких преступлений в Нижнем, чего по факту нет. Также школьники рассылали фото якобы об изнасиловании и трупе девушки, но по факту распространяя фото из Волгограда.

Полиция напоминает, что за распространение недостоверных данных в СМИ и Интернете предусмотрены штрафы.

Кроме того, провокационные действия в общественных местах создателей подобных материалов могут содержать признаки преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ (хулиганство), что влечет уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что по другому делу находящийся в Балахнинском районе уроженец страны Ближнего Зарубежья должен был отработать 300 часов за фейк в соцсетях о коронавирусе.

Напомним также, в мае этого года полицейские составили на молодого кстовчанина протокол за создание фейка про коронавирус.

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