Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина из-за хоккейного матча Спорт

Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина из-за хоккейного матча. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

Ограничения действуют с 07:00 до 22:00 24 сентября по местному проезду пр.Гагарина - на участке около дома №29.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Игра пройдет в КРК "Нагорный". Начало матча в 19:00.

Ранее сообщалось, что четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19, матч, который должен был состояться 22 сентября, перенесли. В пресс-службе администрации города пояснили, что отмена игры 24 сентября не планируется.