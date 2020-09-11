Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина из-за хоккейного матча. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.
Ограничения действуют с 07:00 до 22:00 24 сентября по местному проезду пр.Гагарина - на участке около дома №29.
Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Игра пройдет в КРК "Нагорный". Начало матча в 19:00.
Ранее сообщалось, что четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19, матч, который должен был состояться 22 сентября, перенесли. В пресс-службе администрации города пояснили, что отмена игры 24 сентября не планируется.
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