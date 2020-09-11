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Спорт

Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина из-за хоккейного матча

23 сентября 2020 16:15  [72] Спорт

Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина из-за хоккейного матча. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

Ограничения действуют с 07:00 до 22:00 24 сентября по местному проезду пр.Гагарина - на участке около дома №29.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Игра пройдет в КРК "Нагорный". Начало матча в 19:00.

Ранее сообщалось, что четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19, матч, который должен был состояться 22 сентября, перенесли. В пресс-службе администрации города пояснили, что отмена игры 24 сентября не планируется.

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