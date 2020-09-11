Контактный центр "ТНС энерго" принимает показания в автоматическом режиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Показания электроэнергии принимаются по телефонам Единого контактного центра в автоматическом режиме без участия оператора с сентября 2020 года.
В Едином контактном центре в настоящий момент работают ежедневные и круглосуточные телефонные номера автоматической передачи показаний:
- 8 (831) 440-00-04 — специальная выделенная телефонная линия для передачи показаний прибора учёта, клиентам нужно следовать инструкциям голосового меню;
- 8 (831) 233-09-70 — по этому номеру в автоматическом режиме также можно узнать баланс лицевого счёта, получить телефоны аварийных служб, узнать о сроках и способах оплаты, уточнить информацию о состоянии прибора учёта, получить информацию о способах и порядке замены прибора учёта;
- 8 (800) 301-09-70 — дополнительный номер Единого контактного центра для граждан, проживающих в сельских населённых пунктах.
Перед обращением в Единый контактный центр нужно записать текущие показания прибора учёта и приготовить номер лицевого счёта, который указан в квитанции.
Напоминаем, что самые востребованные и простые способы дистанционной передачи показаний:
на сайте nn.tns-e.ru и с помощью мобильного приложения "ТНС энерго";
в личном кабинете на сайте компании;
через голосового помощника "Алиса";
СМС-сообщением номер +7 (903) 767-21-67;
по электронной почте на адрес svet@nn.tns-e.ru;
в мобильном офисе "ТНС энерго НН";
в терминалах и кассах платёжных агентов.
На странице сайта в разделе "Способы передачи показаний" размещена пошаговая инструкция для тех, кто передаёт показания впервые.
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