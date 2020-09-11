Контактный центр "ТНС энерго" принимает показания в автоматическом режиме Бизнес

Контактный центр "ТНС энерго" принимает показания в автоматическом режиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Показания электроэнергии принимаются по телефонам Единого контактного центра в автоматическом режиме без участия оператора с сентября 2020 года.

В Едином контактном центре в настоящий момент работают ежедневные и круглосуточные телефонные номера автоматической передачи показаний:

- 8 (831) 440-00-04 — специальная выделенная телефонная линия для передачи показаний прибора учёта, клиентам нужно следовать инструкциям голосового меню;

- 8 (831) 233-09-70 — по этому номеру в автоматическом режиме также можно узнать баланс лицевого счёта, получить телефоны аварийных служб, узнать о сроках и способах оплаты, уточнить информацию о состоянии прибора учёта, получить информацию о способах и порядке замены прибора учёта;

- 8 (800) 301-09-70 — дополнительный номер Единого контактного центра для граждан, проживающих в сельских населённых пунктах.

Перед обращением в Единый контактный центр нужно записать текущие показания прибора учёта и приготовить номер лицевого счёта, который указан в квитанции.

Напоминаем, что самые востребованные и простые способы дистанционной передачи показаний:

На странице сайта в разделе "Способы передачи показаний" размещена пошаговая инструкция для тех, кто передаёт показания впервые.