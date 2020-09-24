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Культура и отдых

Шуховскую башню в Дзержинске открыли после реконструкции

24 сентября 2020 09:02  [76] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Шуховскую башню в Дзержинске открыли после реконструкции 23 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Реконструкция 128-метровой конструкции была проведена в несколько этапов. Вначале были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем - укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. На финальном этапе была проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций и смонтирована динамическая подсветка башни – около 23 тыс. светодиодов. Также возле башни благоустроена близлежащая территория.

В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский, генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский, глава города Дзержинска Иван Носков, а также правнук создателя Шуховской башни Владимир Шухов.

"Мы благодарны компании "Россети" за воссоздание уникального объекта. Она и до этого была одной из популярных достопримечательностей Нижегородской области, и я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе мировой общественности. Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сказал Глеб Никитин.

"Шуховская башня на Оке – один из объектов плана государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), столетие которого мы отмечаем в 2020 году. Однако конструкция и сегодня выглядит впечатляюще. Более того, как и другие работы выдающегося инженера Владимира Шухова, она является источником вдохновения современных архитекторов. Это наглядная иллюстрация всей идеологии плана ГОЭЛРО – он включал в себя проекты, формирующие тренды на десятилетия вперед. Мы должны равняться на этот опыт и продолжать традиции русской инженерной школы", – отметил Павел Ливинский.

Фотографии с торжественного открытия можно увидеть здесь.

СПРАВКА:

Шуховская башня на Оке – единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Ее высота составляет 128 метров. Башня была спроектирована выдающимся русским инженером Владимиром Шуховым и построена в конце 1920-х годов в рамках реализации государственного плана электрификации (ГОЭЛРО). Конструкция была спроектирована по аналогу со 150-метровой Шаболовской телебашней им. Коминтерна в Москве.

Опора изначально входила в комплекс высоковольтного спецперехода через реку, но в дальнейшем из-за изменения трассы энерготранзита перестала использоваться по назначению. 3 декабря 2014 года распоряжением Правительства РФ Шуховская башня на Оке была отнесена к объектам культурного наследия федерального значения. Объект находится на балансе "Россети Центр и Приволжье". В 2020 году руководство компании приняло решение о реконструкции башни и благоустройстве территории вокруг нее.

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Александр Воложанин

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