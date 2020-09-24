Отопительный сезон стартовал в 48 районах Нижегородской области Общество

Отопительный сезон стартовал в 48 из 52 районов Нижегородской области. Об этом стало известно вечером 23 сентября 2020 года на совещании по подготовке к новому осенне-зимнему периоду с участием заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков заявил о том, что тепло появилось в половине многоквартирных домов с центральной системой отопления.

Первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин в свою очередь добавил, что тепло уже поступило в 90% школ, детсадов и медучреждений города.

"В Нижнем Новгороде отопительный сезон стартовал 22 сентября. Видим, что практически весь жилой фонд готов к зиме, готовы ресурсоснабжающие компании. Конечно, есть точечные вопросы, но они решаются в рабочем порядке. Также хочется отметить объем работ по замене тепловых сетей. В этом году в Нижнем Новгороде он составил 6%, хотя в среднем по стране 2-3%. Рекомендовали коллегам не сбавлять темпы в следующем году. В целом оценивают старт отопительного сезона в регионе хорошо. Область, мэрия и ресурсоснабжающие компании работают слаженной командой", - отметил Максим Егоров.

"Мы благодарны Минстрою России за проведение такого совещания. Сейчас управляющие компании и районные администрации проводят работу по доведению тепла до каждой квартиры, убирается завоздушивание. Рассчитываем, что данные работы будут завершены в течение 10 дней", - сказал Андрей Чертков.

Кроме того, Максим Егоров дал поручение обратить особое внимание на подготовку к зиме аварийного жилого фонда.

После завершения совещания Максим Егоров вручил Андрею Черткову статуэтку за победу региона во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Напомним, федеральный грант в размере 350 миллионов рублей на благоустройство получило 6 городов Нижегородской области.