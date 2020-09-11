Тепло поступило в половину домов Нижнего Новгорода Общество

Тепло поступило в половину домов Нижнего Новгорода. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков в соцсети Instagram.

Он отметил, что пуск тепла в Нижнем Новгороде идет полным ходом. В частности, в 4 936 многоквартирных домов батареи уже должны нагреться. Всего в Нижнем Новгороде порядка 10 тысяч домов.

"Ещё раз напоминаю, что одномоментно, тепло не поступит в каждую квартиру. На пуско-наладочные работы и исключение завоздушевания требуется 10-14 дней. Прошу набраться терпения", - добавил министр.

На данном этапе в городе уже с теплом 346 (+224) детских садов, 211 (+120) школ и 168 (+85) медучреждений, 32 объекта культуры и спорта.

Что касается общей ситуации по региону, то сегодня, 23 сентября, всего в 47 из 52 районов области стартовал пуск тепла. Тепло подаётся в 652 (+289) школы, 852 (+404) детсада и 692 (+228) медучреждения по области.

Накануне сообщалось о том, что отопительный сезон стартовал в 41 районе Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартует в Нижнем Новгороде 22 сентября.

Пробные пуски тепла начались в нижегородских детских садах и школах 17 сентября.