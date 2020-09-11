Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2020 17:01  [42] Тепло поступило в половину домов Нижнего Новгорода
23 сентября 2020 15:37  [105] Нижегородец Александр Балабаев пропал после рабочего дня
23 сентября 2020 13:32  [339] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 64 жителей Нижнего Новгорода
23 сентября 2020 12:54  [339] Нижегородская полиция сообщила о новом фейке в соцсетях
23 сентября 2020 12:40  [121] "Ростелеком. Лицей" представляет новые эксклюзивные образовательные курсы
23 сентября 2020 12:24  [122] ЕРКЦ Нижегородской области напоминает об онлайн-сервисах по оплате квитанций
23 сентября 2020 12:02  [388] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
23 сентября 2020 11:41  [140] Два поселка в Кстовском районе будут без холодной воды 24 сентября
23 сентября 2020 10:51  [165] Нижегородцы смогут получить пособие по безработице только по карте "МИР" с 1 октября
23 сентября 2020 10:15  [425] Нижегородский священник получил условный срок из-за квартиры
Общество

Тепло поступило в половину домов Нижнего Новгорода

23 сентября 2020 17:01  [42] Общество

Тепло поступило в половину домов Нижнего Новгорода. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков в соцсети Instagram.

Он отметил, что пуск тепла в Нижнем Новгороде идет полным ходом. В частности, в 4 936 многоквартирных домов батареи уже должны нагреться. Всего в Нижнем Новгороде порядка 10 тысяч домов.

"Ещё раз напоминаю, что одномоментно, тепло не поступит в каждую квартиру. На пуско-наладочные работы и исключение завоздушевания требуется 10-14 дней. Прошу набраться терпения", - добавил министр.

На данном этапе в городе уже с теплом 346 (+224) детских садов, 211 (+120) школ и 168 (+85) медучреждений, 32 объекта культуры и спорта.

Что касается общей ситуации по региону, то сегодня, 23 сентября, всего в 47 из 52 районов области стартовал пуск тепла. Тепло подаётся в 652 (+289) школы, 852 (+404) детсада и 692 (+228) медучреждения по области.

Накануне сообщалось о том, что отопительный сезон стартовал в 41 районе Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартует в Нижнем Новгороде 22 сентября.

Пробные пуски тепла начались в нижегородских детских садах и школах 17 сентября.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph