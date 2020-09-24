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Бизнес

Налоговые льготы для грузового транспорта ввели в Нижегородской области

24 сентября 2020 11:33  [30] Бизнес

Дополнительные льготы по налогу установлены в Нижегородской области для грузового транспорта. Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О транспортном налоге", внесенные губернатором. Об этом стало известно на заседании регионального Законодательного собрания 24 сентября 2020 года.

Из-за введения режима повышенной готовности во время пандемии коронавируса произошло значительное снижение автомобильных грузовых перевозок.

Учитывая снижение прибыли, установленная ставка транспортного налога может негативным образом отразиться на экономическом положении грузовых транспортных компаний области.

Основную часть автопарка транспортных компаний составляют грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с.

После введенных изменений ставка транспортного налога снижается на одну лошадиную силу на 25%. Важно, чтобы организации занимались грузоперевозками как основным видом экономической деятельности по состоянию на 1 марта 2020 года.

"Работу над улучшением положения грузоперевозчиков мы ведем системно. Ранее по итогам встреч с бизнес-сообществом мы установили льготу для предпринимателей в отношении каждого "большегруза", осуществляющего магистральные перевозки и имеющего максимальную массу свыше 12 тонн. Сегодня предлагаем депутатам снизить налог для автомобилей мощностью более 250 лошадиных сил. Это повысит инвестиционную привлекательность региона, поможет предпринимателям, которые работают в Нижегородской области и создают здесь рабочие места", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Депутаты Законодательного собрания вместе с правительством области ведут планомерную работу по поддержке транспортных предприятий. Новая льгота окажет существенную помощь компаниям, занимающимся грузоперевозками в Нижегородской области", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗС НО предлагали снизить административную нагрузку на транспортные предприятия, но перевозчикам необходимо выполнить несколько требований.

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