ЗС НО предлагает снизить административную нагрузку на транспортные предприятия Бизнес

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству 17 августа обсудили изменения в проект закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В ходе заседания было отмечено, что на сегодняшний день в региональном законодательстве прописан ряд требований, которые должна соблюдать транспортная организация.

Так, перевозчик обязан выполнять рейсы по маршруту в соответствии с расписанием и передавать информацию в навигационно-информационную систему. Кроме того, организация обязана обеспечить пассажиров возможностью расплатиться за поездку с помощью безналичного расчета. Также перевозчик должен информировать об изменении тарифов на регулярные перевозки.

В случае нарушения перевозчиком какого-либо из вышеуказанных требований уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства, тем самым ставится вопрос о лишении перевозчика права осуществления перевозок пассажиров по маршруту.

Депутаты предложили внести изменения в законопроект, в соответствии с которыми обращение уполномоченного органа в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства будет возможно только в случае неоднократного неисполнения перевозчиком требований в течение одного года. Законодательная инициатива связана, в том числе, с ситуацией, вызванной коронавирусом, и внесенными в федеральное законодательство изменениями, не позволяющими органам власти в сложившихся условиях принимать жесткие меры к перевозчикам, нарушающим регулярные перевозки.

"Проект закона разработан в связи с необходимостью снижения административной нагрузки на организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров. Мы знаем, что транспортная сфера в условиях пандемии коронавируса оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей. Данным законопроектом предлагается смягчить условия для перевозчика. В частности, установить возможность обращения уполномоченного органа в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства только в случае неоднократного неисполнения требований, предъявляемых к перевозчикам", - отметил председатель комитета Законодательного cобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". В частности, предлагается направить дополнительные средства на возмещение транспортным предприятиям недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории области волонтерам, медработникам, работникам силовых структур в сумме 51,3 млн рублей.

Кроме того, 342,1 млн рублей будет направлено на увеличение расходов дорожного фонда за счет остатков, сложившихся на 1 января 2020 года.