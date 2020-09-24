Роспотребнадзор рекомендовал жителям Богородска остаться дома из-за дыма от свалки

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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует жителям Богородска остаться дома из-за дыма от горящей свалки. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Также жителей просят закрыть окна.
Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что экспертиза Роспотребнадзора и МКУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинск" не показала превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Дзержинска. В настоящее время проводится экспертиза воздуха в Богородском районе.
Напомним, что сообщения о запахе гари начали поступать от жителей Дзержинска и Богородска с 22:38 23 сентября.
Как установили пожарные, со вчерашнего дня и до сих пор происходит тление свалки на площади 500 кв.м. Отметим, что общая площадь свалки составляет 15 га.
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