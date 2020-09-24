Регион изменил условия льгот "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезу" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 сентября утвердили дополнительное инвестиционное соглашение между региональным правительством и ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Напомним, что между областью и компанией сейчас действует соглашение, которое предусматривает налоговые льготы со стороны региона в размере 4,4 млрд рублей. "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", в свою очередь, строит новый комплекс переработки нефтяных остатков на территории Кстовского нефтеперерабатывающего завода.

Комплекс включает в себя новую установку замедленного коксования, а также установку дизельных фракций и производства водорода. Реализация проекта на предприятии позволит сократить производство мазута и увеличит глубину переработки нефти до 95,5%. Мощность комплекса по сырью составит 2,1 млн тонн в год.

Сегодня депутаты одобрили изменения в инвестиционное соглашение между правительством региона и компанией. Если раньше оно действовало с 1 апреля 2021 года до 31 марта 2024 года, то сейчас его сроком считается 1 января 2020 года - 31 марта 2024 года.

Это обусловлено досрочным вводом в эксплуатацию ряда строящихся объектов.