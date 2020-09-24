Последние новости рубрики Бизнес
24 сентября 2020 18:36  [79] Нижегородская область продлила срок господдержки производителю автокомпонентов из Заволжья
24 сентября 2020 17:16  [149] Двадцать нижегородских компаний просят создать IT-кластер в Започаинье
24 сентября 2020 16:42  [113] Нижегородски власти помогут Почте России развиваться в регионе
24 сентября 2020 15:01  [135] Цифровые городские диспетчерские пункты открыты в Арзамасе и Дзержинске
24 сентября 2020 14:42  [136] Регион изменил условия льгот "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезу"
24 сентября 2020 14:19  [136] Нижегородский ФРП вошел в топ-10 российского рейтинга
24 сентября 2020 11:33  [155] Налоговые льготы для грузового транспорта ввели в Нижегородской области
24 сентября 2020 10:16  [170] Банк "Открытие" представляет бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"
23 сентября 2020 19:06  [358] ГАЗ готовится к первому в РФ серийному выпуску элетромобилей LCV
23 сентября 2020 17:34  [261] Контактный центр "ТНС энерго" принимает показания в автоматическом режиме
Бизнес

Нижегородская область продлила срок господдержки производителю автокомпонентов из Заволжья

24 сентября 2020 18:36  [79] Бизнес

Фото: С сайта завода

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 сентября утвердили дополнительное инвестиционное соглашение между региональным правительством и производителем автокомпонентов ООО "Леони Вайэринг Системс Заволжье". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Само соглашение было подписано в 2013 году. Документ предусматривает предоставление со стороны правительства льготы по налогу на имущество компании "Леони Вайэринг Системс Заволжье", которая приобрела у Заволжского моторного завода производственный корпус, оснастила его оборудованием и приступила к выпуску электропроводки для автомобилей Renault, Nissan и LADA. Объем инвестиций в проект тогда оставил 1,5 млрд рублей.

Сегодня депутаты одобрили дополнительное соглашение, изменяющее сроки господдержки. Ранее льготы предоставлялись с 8 августа 2013 года по 31 мая 2018 года, теперь же этот срок определен с 8 августа 2013 года по 31 мая 2020 года.

В пресс-службе добавили, что сейчас ООО "Леони Вайэринг Системс Заволжье" переисеновано в "Леони Рус". Соответствующие изменения также учитываются в дополнительном соглашении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph