Нижегородская область продлила срок господдержки производителю автокомпонентов из Заволжья Бизнес

Фото: С сайта завода

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 сентября утвердили дополнительное инвестиционное соглашение между региональным правительством и производителем автокомпонентов ООО "Леони Вайэринг Системс Заволжье". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Само соглашение было подписано в 2013 году. Документ предусматривает предоставление со стороны правительства льготы по налогу на имущество компании "Леони Вайэринг Системс Заволжье", которая приобрела у Заволжского моторного завода производственный корпус, оснастила его оборудованием и приступила к выпуску электропроводки для автомобилей Renault, Nissan и LADA. Объем инвестиций в проект тогда оставил 1,5 млрд рублей.

Сегодня депутаты одобрили дополнительное соглашение, изменяющее сроки господдержки. Ранее льготы предоставлялись с 8 августа 2013 года по 31 мая 2018 года, теперь же этот срок определен с 8 августа 2013 года по 31 мая 2020 года.

В пресс-службе добавили, что сейчас ООО "Леони Вайэринг Системс Заволжье" переисеновано в "Леони Рус". Соответствующие изменения также учитываются в дополнительном соглашении.