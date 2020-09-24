СУ СК возбудил уголовное дело по факту убийства 9-летней девочки в Борском районе

п.Неклюдово
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СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства 9-летней девочки в Борском районе. Об этом сообщается на сайте следственного управления.
По информации следствия, накануне, 24 сентября, около 17 часов она возвращалась из школы на автобусе, вышла на остановке в п. Неклюдово, но домой не вернулась. Тело пропавшей девочки поисковики обнаружили в безлюдном месте п. Неклюдово.
На место происшествия выехали опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СУ СК. При осмотре тела девочки они обнаружили признаки насильственной смерти.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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