СУ СК возбудил уголовное дело по факту убийства 9-летней девочки в Борском районе Происшествия

п.Неклюдово Фото: с сайта google.com/maps/

СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства 9-летней девочки в Борском районе. Об этом сообщается на сайте следственного управления.

По информации следствия, накануне, 24 сентября, около 17 часов она возвращалась из школы на автобусе, вышла на остановке в п. Неклюдово, но домой не вернулась. Тело пропавшей девочки поисковики обнаружили в безлюдном месте п. Неклюдово.

На место происшествия выехали опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СУ СК. При осмотре тела девочки они обнаружили признаки насильственной смерти.

Расследование по уголовному делу продолжается.