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Бизнес

Руководитель УК в Сормовском районе не смог оспорить условный срок из-за ущерба в 2,5 млн рублей

25 сентября 2020 09:16  [68] Бизнес

Руководитель одной из управляющих компаний в Сормовском районе не смог оспорить условный срок из-за имущественного ущерба в размере 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 сентября 2020 года.

Судом установлено, что руководитель компании, имея реальную возможность исполнить свои обязательства перед ОАО "Теплоэнерго" и перечислить за период с января по ноябрь 2018 года деньги за отопление и горячую воду, перечислил только часть полученных от населения средств, а оставшейся суммой в размере более 2,5 млн рублей распорядился по своему усмотрению, потратив их на другие цели. Компании причинен имущественный вред в особо крупном размере.

Приговором Сормовского районного суда от 23 июля 60-летний мужчина осужден по п. "б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Вину в совершении преступления осужденный руководитель управляющей компании не признал, в апелляционной жалобе просил оправдать его по предъявленному обвинению, приводя доводы о том, что действовал в рамках крайней необходимости и вынужденно использовал часть поступивших денежных средств на обслуживание домов, которые находились в неудовлетворительном состоянии.

Суд апелляционной инстанции в сентябре, согласившись с мнением прокурора, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

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