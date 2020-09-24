Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2020 10:18  [39] Карантин по COVID-19 действует в 73 классах нижегородских школ и 30 группах детсадов
25 сентября 2020 10:02  [72] Прокуратура отрабатывает разные версии появления запаха газа в Нижнем Новгороде
25 сентября 2020 09:45  [72] Нижегородские аграрии получили более 3 млрд рублей субсидий с начала года
24 сентября 2020 19:17  [495] Нижний сегодня: главные события дня
24 сентября 2020 17:06  [237] Участок дороги от Минина до Верхне-Волжской набережной перекроют для транспорта 25 сентября
24 сентября 2020 16:26  [373] Нижегородский минобр рассказал о каникулах в 2020/21 учебном году
24 сентября 2020 15:28  [2174] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 84 жителей Нижнего Новгорода
24 сентября 2020 15:22  [288] Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на 68%
24 сентября 2020 15:10  [263] Росприроднадзор расследует причины возгорания на свалке под Богородском
24 сентября 2020 14:50  [239] "Горячие линии" по теплу организованы в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские аграрии получили более 3 млрд рублей субсидий с начала года

25 сентября 2020 09:45  [72] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские аграрии получили 3,1 млрд рублей субсидий с начала 2020 года; в том числе 2,2 млрд рублей – средства областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В этом году на развитие предприятий агропрома в общей сложности будет направлено 4,2 млрд рублей субсидий. В частности, 3 млрд рублей выделено из областного бюджета, это больше уровня прошлого года", - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, средства государственной поддержки направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, проведение полевых работ (покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений и пр.), обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, развитие фермерских хозяйств, реализацию мероприятий в области мелиорации земель, развитие элитного семеноводства и садоводства и другие направления.

"На сегодняшний день сельское хозяйство – одна из самых успешно развивающихся отраслей даже в текущей экономической ситуации. Важно сохранить эту динамику, поэтому мы продолжим поддерживать отрасль", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее президент Владимир Путин назвал земельные площади "огромным достоянием России" и "конкурентным преимуществом, которое необходимо использовать". Также Владимир Путин отмечал, что поддержка сельского хозяйства будет продолжена по всем сегментам сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что нижегородский агропром экспортировал продукции на $120 млн за первое полугодие 2020 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph