Нижегородские аграрии получили более 3 млрд рублей субсидий с начала года Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские аграрии получили 3,1 млрд рублей субсидий с начала 2020 года; в том числе 2,2 млрд рублей – средства областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В этом году на развитие предприятий агропрома в общей сложности будет направлено 4,2 млрд рублей субсидий. В частности, 3 млрд рублей выделено из областного бюджета, это больше уровня прошлого года", - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, средства государственной поддержки направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, проведение полевых работ (покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений и пр.), обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, развитие фермерских хозяйств, реализацию мероприятий в области мелиорации земель, развитие элитного семеноводства и садоводства и другие направления.

"На сегодняшний день сельское хозяйство – одна из самых успешно развивающихся отраслей даже в текущей экономической ситуации. Важно сохранить эту динамику, поэтому мы продолжим поддерживать отрасль", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее президент Владимир Путин назвал земельные площади "огромным достоянием России" и "конкурентным преимуществом, которое необходимо использовать". Также Владимир Путин отмечал, что поддержка сельского хозяйства будет продолжена по всем сегментам сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что нижегородский агропром экспортировал продукции на $120 млн за первое полугодие 2020 года.