Карантин по COVID-19 действует в 73 классах нижегородских школ и 30 группах детсадов

Карантин по COVID-19 действует в 73 классах школ и 30 группах детсадов Нижегородской области. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в сети Instagram.
В частности, по состоянию на вечер 24 сентября из 73 классов по-прежнему полностью закрыта школа в с. Вареж Павловского района, а также 66 классов в 41 школе (ранее было 69 классов в 41 школе). Ситуация, немного, но улучшилась.
Закрытыми остаются классы в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Сарова, Выксы, Уреня, Семеновского, Лукояновского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Володарского, Балахнинского, Павловского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Дальнеконстантиновского, Сосновского, Городецкого, Вачского и Починковского района. За сутки карантин снят с классов школ Сергачского, Краснооктябрьского, Сосновского и Варнавинского районов.
Кроме того, закрыты 5 групп в 5 учреждениях среднего профессионального образования. Накануне было 6 групп.
На карантине пока и одна группа в вузе, каком именно – неизвестно.
В детских садах немного выросло количество закрытых на карантин групп. Сегодня их количество составляет 30 групп в 25 детсадах, вчера были закрыты 29 групп в 25 детсадах.
В частности, закрыты группы в городах: Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, Дзержинск; также в списке Шатковский, Павловский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Сосновский, Богородский и Лукояновский районы.
За сутки карантины сняты в группах детсадов в Ковернинском, Вачском и Ветлужском районам.
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