Карантин по COVID-19 действует в 73 классах нижегородских школ и 30 группах детсадов Общество

Карантин по COVID-19 действует в 73 классах школ и 30 группах детсадов Нижегородской области. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в сети Instagram.

В частности, по состоянию на вечер 24 сентября из 73 классов по-прежнему полностью закрыта школа в с. Вареж Павловского района, а также 66 классов в 41 школе (ранее было 69 классов в 41 школе). Ситуация, немного, но улучшилась.

Закрытыми остаются классы в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Сарова, Выксы, Уреня, Семеновского, Лукояновского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Володарского, Балахнинского, Павловского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Дальнеконстантиновского, Сосновского, Городецкого, Вачского и Починковского района. За сутки карантин снят с классов школ Сергачского, Краснооктябрьского, Сосновского и Варнавинского районов.

Кроме того, закрыты 5 групп в 5 учреждениях среднего профессионального образования. Накануне было 6 групп.

На карантине пока и одна группа в вузе, каком именно – неизвестно.

В детских садах немного выросло количество закрытых на карантин групп. Сегодня их количество составляет 30 групп в 25 детсадах, вчера были закрыты 29 групп в 25 детсадах.

В частности, закрыты группы в городах: Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, Дзержинск; также в списке Шатковский, Павловский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Сосновский, Богородский и Лукояновский районы.

За сутки карантины сняты в группах детсадов в Ковернинском, Вачском и Ветлужском районам.