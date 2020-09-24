Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов вновь увеличилось Общество

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин рассказал о новых закрытых на карантин по коронавирусу классах в школах и группах в детских садах региона.

Эту информацию он опубликовал на своей странице в сети Instagram.



По данным на 23 сентября всего закрыты 76 классов, в том числе полностью закрыта школа в с. Вареж Павловского района, а также 69 классов в 41 школе.



"Это 0,49% от общего числа классов в школах Нижегородской области", - пояснил министр.

В частности, остаются закрытыми классы в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Сарова, Выксы, Уреня, Семенова, Лукояновского, Сергачского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Володарского, Балахнинского, Павловского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Краснооктябрьского, Сосновского, Варнавинского, Дальнеконстантиновского и Городецкого районов. Плюс за сутки добавился Починковский район.



Ситуация за несколько дней выглядит следующим образом: по данным на 22 сентября были закрыты 70 классов, по состоянию на 18 сентября были закрыты 113 классов, на 17 сентября были закрыты 115 классов, по состоянию на 16 сентября - 103 класса; на 15 сентября - 88 классов; на 14 сентября - 75 классов.



Также закрыты 6 групп в 6 учреждениях среднего профессионального образования. Ранее было 9 групп в 9 учреждениях.

Впервые добавила одна группа в вузе, каком именно – неизвестно.

В детских садах тоже выросло количество закрытых на карантин групп. Сегодня их количество составляет 29 в 25 детсадах (0,37% от общего числа дошкольных учреждений), вчера были закрыты 28 групп в 27 детсадах.

География не изменилась: Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, Дзержинск, Шатковский, Павловский, Ковернинский, Вачский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Ветлужский, Краснооктябрьский, Сосновский, Богородский, Лукояновский районы.