Подземный переход на пл.Лядова закроют на несколько дней. Как сообщили в администрации Советского района, там начинаются ремонтные работы.
Чтобы перейти на противоположную сторону площади Лядова от памятника Бугрову, пешеходы могут воспользоваться подземным переходом, расположенным ближе к ул.Белинского - выход открыт со стороны улицы Красносельской, а также пешеходным переходом на пр.Гагарина в районе остановки "Студенческая".
Сами ремонтные работы стартуют в 12 часов 25 сентября и должны завершиться в 21 час 29 сентября.
Подготовка к ремонту подземного перехода на пл. Лядова началась в июле этого года. Планировалось демонтировать и установить новые металлические двери, разобрать облицовку стен, положить новую штукатурку. В качестве новой облицовки будет использована белая плитка и бежевый керамический гранит под "травертин".
Также сообщалось, что переход перестал заполняться дождевой водой после установки там автоматических насосов.
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