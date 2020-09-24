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Общество

Подземный переход на пл.Лядова закроют на несколько дней

25 сентября 2020 10:36  [2] Общество

Подземный переход на пл.Лядова закроют на несколько дней. Как сообщили в администрации Советского района, там начинаются ремонтные работы.

Чтобы перейти на противоположную сторону площади Лядова от памятника Бугрову, пешеходы могут воспользоваться подземным переходом, расположенным ближе к ул.Белинского - выход открыт со стороны улицы Красносельской, а также пешеходным переходом на пр.Гагарина в районе остановки "Студенческая".

Сами ремонтные работы стартуют в 12 часов 25 сентября и должны завершиться в 21 час 29 сентября.

Подготовка к ремонту подземного перехода на пл. Лядова началась в июле этого года. Планировалось демонтировать и установить новые металлические двери, разобрать облицовку стен, положить новую штукатурку. В качестве новой облицовки будет использована белая плитка и бежевый керамический гранит под "травертин".

Также сообщалось, что переход перестал заполняться дождевой водой после установки там автоматических насосов.

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