Литейно-механический завод построят в Дальнеконстантиновском районе Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Компания "Элком" планирует построить в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области литейно-механический завод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Завод будет выпускать различные литые заготовки и детали из серого и высокопрочного чугуна. Данные заготовки применяют в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве. Мощность завода составит 6 тысяч тонн заготовок в год.

Объем инвестиций в создание производства оценивается в 220 млн рублей. Завод планируется открыть во II квартале 2021 года. Будет создано 90 новых рабочих мест.

Данный проект сопровождает Корпорация развития региона, сотрудники которой берут на себя взаимодействие с разными ведомствами.

"Это благотворно влияет на положительное решение тех или иных вопросов, в том числе вопроса подключения к электросетям", - комментирует генеральный директор компании Михаил Ерохин.