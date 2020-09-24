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Бизнес

Литейно-механический завод построят в Дальнеконстантиновском районе

25 сентября 2020 16:28  [56] Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Компания "Элком" планирует построить в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области литейно-механический завод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Завод будет выпускать различные литые заготовки и детали из серого и высокопрочного чугуна. Данные заготовки применяют в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве. Мощность завода составит 6 тысяч тонн заготовок в год.

Объем инвестиций в создание производства оценивается в 220 млн рублей. Завод планируется открыть во II квартале 2021 года. Будет создано 90 новых рабочих мест.

Данный проект сопровождает Корпорация развития региона, сотрудники которой берут на себя взаимодействие с разными ведомствами.

"Это благотворно влияет на положительное решение тех или иных вопросов, в том числе вопроса подключения к электросетям", - комментирует генеральный директор компании Михаил Ерохин.

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