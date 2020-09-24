Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2020 16:56  [1] Колокола освятили для Никольского храма в Нижегородском кремле
25 сентября 2020 16:23  [59] Нижегородский водоканал представил новые цифровые решения для ресурсоснабжающих организаций
25 сентября 2020 15:52  [168] Новые ограничения из-за коронавируса возможны в Нижегородской области
25 сентября 2020 15:09  [98] Отопительный сезон запущен на 100% в 18 районах Нижегородской области
25 сентября 2020 14:40  [109] Участок дороги Большое Мурашкино – Перевоз отремонтировали в Нижегородской области
25 сентября 2020 14:14  [343] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 86 жителей Нижнего Новгорода
25 сентября 2020 14:08  [110] Нижегородских пользователей электронной квитанции становится больше на 4 тысячи человек ежемесячно
25 сентября 2020 11:57  [247] Проблемный ЖК "Университетский" построят раньше запланированного срока
25 сентября 2020 11:29  [477] Озвучены новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах
25 сентября 2020 10:52  [201] Площадь тления свалки под Богородском увеличилась
Общество

Колокола освятили для Никольского храма в Нижегородском кремле

25 сентября 2020 16:56  [1] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Колокола освятили для Никольского храма в Нижегородском кремле 25 сентября 2020 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в чине освящения колоколов, который совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Восстановление храма проводится в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Ранее агентство "НИА Нижний Новгород" рассказывало о том, что Никольскую церковь в военном манеже нижегородского Кремля отреставрируют к 2021 году.

Как отметил Глеб Никитин, ранее в здании храма располагался гараж и складские помещения.

"Прежде всего, речь идет о восстановлении исторической справедливости и воссоздания облика Кремля как духовного и культурного центра города. Этот комплекс – манеж с домовой Никольской церковью – имеет большую историческую и градостроительную ценность. Он напоминает о важной части жизни Нижнего, связанной с Аракчеевским кадетском корпусом. Горожане и туристы увидят этот некогда закрытый для всех уголок кремля таким, каким его знали несколько поколений нижегородцев", - отметил Глеб Никитин.

Реставрацией здания (Кремль, корп. 1 а) занимается ООО "Архитектурно-реставрационный Центр при Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви "Зодчий". Научно-проектную документацию разработало ЗАО "Территориальная инвестиционная компания "Старый Нижний Новгород".

СПРАВКА:

Здание манежа построено в 1841 году, хотя первый его проект выполнен еще в 1825-1826 гг. (по указу императора Александра I о размещении в кремле нижегородского карабинерского полка). По фиксационному плану города 1853 г. манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной обращенный к речному склону. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части кремля.

В 1860-е гг. здание манежа было передано нижегородской военной гимназии (Аракчеевский кадетский корпус).

В 1885 г. к середине восточного фасада манежа была
пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями.

В 1901-1904 гг. в манеже по инициативе Максима Горького устраивались новогодние елки для "самых обездоленных" детей.

В советское время манеж использовался как депо и гараж. В 1929 г. здание было перестроено под трамвайное депо, к восточному фасаду был пристроен двухэтажный корпус. В 1969 г. в здании размещен гараж для администрации и склады.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph