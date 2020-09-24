Колокола освятили для Никольского храма в Нижегородском кремле Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Колокола освятили для Никольского храма в Нижегородском кремле 25 сентября 2020 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в чине освящения колоколов, который совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Восстановление храма проводится в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Ранее агентство "НИА Нижний Новгород" рассказывало о том, что Никольскую церковь в военном манеже нижегородского Кремля отреставрируют к 2021 году.



Как отметил Глеб Никитин, ранее в здании храма располагался гараж и складские помещения.

"Прежде всего, речь идет о восстановлении исторической справедливости и воссоздания облика Кремля как духовного и культурного центра города. Этот комплекс – манеж с домовой Никольской церковью – имеет большую историческую и градостроительную ценность. Он напоминает о важной части жизни Нижнего, связанной с Аракчеевским кадетском корпусом. Горожане и туристы увидят этот некогда закрытый для всех уголок кремля таким, каким его знали несколько поколений нижегородцев", - отметил Глеб Никитин.

Реставрацией здания (Кремль, корп. 1 а) занимается ООО "Архитектурно-реставрационный Центр при Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви "Зодчий". Научно-проектную документацию разработало ЗАО "Территориальная инвестиционная компания "Старый Нижний Новгород".

СПРАВКА:

Здание манежа построено в 1841 году, хотя первый его проект выполнен еще в 1825-1826 гг. (по указу императора Александра I о размещении в кремле нижегородского карабинерского полка). По фиксационному плану города 1853 г. манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной обращенный к речному склону. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части кремля.

В 1860-е гг. здание манежа было передано нижегородской военной гимназии (Аракчеевский кадетский корпус).

В 1885 г. к середине восточного фасада манежа была

пристроена домовая Никольская церковь с двумя колокольнями.

В 1901-1904 гг. в манеже по инициативе Максима Горького устраивались новогодние елки для "самых обездоленных" детей.

В советское время манеж использовался как депо и гараж. В 1929 г. здание было перестроено под трамвайное депо, к восточному фасаду был пристроен двухэтажный корпус. В 1969 г. в здании размещен гараж для администрации и склады.