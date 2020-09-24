Глеб Никитин три года назад - 26 сентября 2017 года - назначен врио губернатора Нижегородской области. Политика

Глеб Никитин три года назад - 26 сентября 2017 года - назначен врио губернатора Нижегородской области.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, приняв отставку Валерия Шанцева, который по собственному желанию покинул пост главы региона.

Три года уже Глеб Никитин руководит нижегородским регионом.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говоря о назначении своего зама на пост главы нижегородского региона отметил, что "Глеб Никитин - платиновый запас министерства промышленности и торговли России".

Также он добавил, что желает "Глебу Сергеевичу, чтобы он на конкретном участке реализовал опыт, знания и свои положительные качества".