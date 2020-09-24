АПК Нижегородской области увеличил экспорт продукции на 14% Экономика

АПК Нижегородской области увеличил экспорт продукции на 14%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в регионе успешно продолжается реализация проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Так, с начала 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области увеличили экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 14% к уровню 2019-го - до 200 млн долларов.

Губернатор Глеб Никитин уточнил, что предприятия нижегородского агропрома увеличили поставки за рубеж рыбных изделий, овощей, сливочного масла, мукомольно-крупяной, масложировой и другой продукции.

"Мы продолжаем работу по развитию поставок за рубеж продовольствия и сельхозсырья в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Считаем, что поставленные на федеральном уровне задачи по наращиванию экспорта являются для региона новым этапом развития сельского хозяйства", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Сейчас более 60 предприятий нижегородского агропрома поставляют свою продукцию в 35 стран мира. В основном, экспортируется масложировая, мукомольно-крупяная, молочная, мясная продукция, зерно, овощи, рыбные изделия. Вместе с тем мы прорабатываем вопросы по расширению доступа наших производителей на зарубежные рынки сбыта", - добавил Глеб Никитин.

Ранее глава региона сообщал, что экспортеры могут воспользоваться мерами господдержки: компенсацией до 50% затрат на транспортировку продукции по экспортным контрактам из федерального бюджета; льготными кредитами на закупку сырья и реализацию инвестиционных проектов. При этом льготное кредитование действует для организаций, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности с региональным минсельхозом и минсельхозом России.

Напомним, в 2018 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе был разработан проект "Экспорт продукции АПК", который направлен на увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона.