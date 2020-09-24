Глеб Никитин проверил выполнение второй очереди благоустройства Светлоярского парка Общество

фото: Кирилл Мартынов

26 сентября губернатор Глеб Никитин проверил выполнение второй очереди благоустройства Светлоярского парка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отметил Глеб Никитин, за два года проделана масштабная работа по обновлению зоны отдыха — это, фактически, первый капитальный ремонт Светлоярского парка за последние полвека. При благоустройстве парк постарались сделать максимально комфортным для всех групп населения: и детей, и подростков, и пожилых людей, и спортсменов. В дальнейшем парк планируется использовать как культурную площадку (для проведения культурно-массовых мероприятий), как площадку для спортивных мероприятий (для организации соревнований различных уровней) и, конечно, как зону отдыха для горожан.

В рамках второго этапа были выполнены пешеходные дорожки из брусчатки, велодорожки с асфальтовым покрытием, обустроены пляжная зона и газоны, посажены деревья, размещен памп-трек, установлены скамейки и детские игровые комплексы. Работы выполнялись в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

"В сентябре 2019 года я принимал участие в открытии первой очереди комплексного благоустройства Светлоярского парка. Много тогда общались с жителями, много было пожеланий. Прежде всего, это касалось второй очереди благоустройства. Всё постарались учесть. Очень здорово, что здесь появилась круговая велодорожка. С удовольствием сам по ней прокатился. Много вопросов было от людей по теме безопасности. За год была развернута система видеонаблюдения, которая интегрирована в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Это значит, что сотрудники правоохранительных органов смогут не только следить за обстановкой онлайн, но и использовать архив записей. Приятно, что парк, заложенный в год 750-летия Нижнего Новгорода, так преобразился к его 800-летию", - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, также будет прорабатываться вопрос об очистке озера в парке и устройстве ливневой канализации на территориях, прилегающих к парку.

Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев напомнил, что в следующем году Светлоярскому парку исполнится 50 лет.

"Проект благоустройства разрабатывался вместе с жителями, которые потом осуществляли общественный контроль за подрядчиком. Именно такая совместная работа позволяет получить качественную зону отдыха. В парке установлено видеонаблюдение, чтобы следить за его сохранностью. Теперь пространство должно жить, для этого будем разрабатывать событийные и культурные программы", – заявил он.

Систему видеонаблюдения в Светлоярском парке Нижнего Новгорода установил "Ростелеком". Оператор создал оптическую инфраструктуру и смонтировал в зонах отдыха и развлечений 27 видеокамер. Комплексное решение поможет муниципалитету обеспечивать безопасность горожан и сохранность парковой инфраструктуры.

"Мы видим, как новые системы легко встраиваются в аппаратно-системный комплекс "Безопасный город" и работают, как единый слаженный механизм. Мы рады, что с каждым годом Нижний Новгород становится все более современным и технологичным, а жизнь горожан – удобной и безопасной", - отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Иван Зима.

Напомним, 15 сентября 2019 года Глеб Никитин принял участие в открытии первой очереди комплексного благоустройства Светлоярского парка в Сормовском районе Нижнего Новгорода. После церемонии открытия Глеб Никитин осмотрел парк и пообщался с жителями. По итогам осмотра Глеб Никитин поручил проработать все проблемные темы, поднятые жителями.

"Ключевая проблема связана с безопасностью. Необходимо предусмотреть установку камер видеонаблюдения на территории парка, привлечь частное охранное предприятие, а также наладить взаимодействие с правоохранительными органами", - сказал тогда Глеб Никитин.



Нижегородская СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью получила новые тренажёры.

Как сообщает министерство спорта Нижегородской области, в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" для ГБУ НО "СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью" закуплен комплекс тренажёров (19 единиц).

Напомним, реализация регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" в 2020 году включает закупку и поставку спортивно-технологического оборудования: это воркаут-площадки, футбольные поля с искусственным покрытием, оборудование для СШОР. По данному направлению освоение средств в настоящее время составляет 60%. До конца 2020 года по региональному проекту "Спорт – норма жизни" планируется полное освоение средств.

В настоящий момент ведётся работа по реконструкции эллинга-ФОКа, где и будет размещён данный комплекс для подготовки начинающих спортсменов и спортсменов-мастеров.

"Как только мы решим технические вопросы, воспитанники смогут приступить к тренировкам на новых тренажёра", - прокомментировал событие директор ГБУ НО "СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью" Евгений Вашурин.

"Подготовка спортивного резерва является одним из ключевых направлений в работе регионального минспорта. Ведь залог побед наших будущих чемпионов - это качественная современная спортивная инфраструктура и полноценные условия для организации тренировочного процесса. Благодаря реализации нацпроекта условия для занятий физической культурой и спортом продолжают улучшаться", - отмечает министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов.