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Бесплатная диагностика рака молочной железы пройдет в Нижегородском онкодиспансере. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.
1 октября 2020 года специалисты диспансера присоединятся к всемирному дню борьбы против рака груди и проведут бесплатные первичные осмотры с целью раннего выявления и профилактики рака молочной железы. При необходимости пациенткам будет назначена маммография или УЗИ.
Место проведения акции: Нижний Новгород, ул. Деловая, 11/1 (поликлиника онкодиспансера), с 15:00 до 19:00.
Поводом для визита к врачу могут стать:
• дискомфорт и боль в области молочных желез
• видимые изменения молочных желез
• отек тканей молочной железы
• боли в подмышечных областях
• выделения из сосков
• наличие уплотнений в молочных железах
Запись пациентов по телефону call-центра: (831) 282-00-01, ежедневно с 9.00 до 19.00
Чтобы записаться на бесплатный прием, назовите оператору кодовое слово "АКЦИЯ 01".
Запись ограничена. Принимаются только пациенты, обратившиеся в онкодиспансер впервые и не имеющие ранее поставленного онкологического диагноза. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС.
В минздраве напомнили, что борьба с онкологическими заболеваниями - важнейшая часть национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ.
Ранее сообщалось, что нижегородский областной онкодиспансер оснастили новым оборудованием.
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