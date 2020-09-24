Бесплатная диагностика рака молочной железы пройдет в Нижегородском онкодиспансере Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Бесплатная диагностика рака молочной железы пройдет в Нижегородском онкодиспансере. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.

1 октября 2020 года специалисты диспансера присоединятся к всемирному дню борьбы против рака груди и проведут бесплатные первичные осмотры с целью раннего выявления и профилактики рака молочной железы. При необходимости пациенткам будет назначена маммография или УЗИ.

Место проведения акции: Нижний Новгород, ул. Деловая, 11/1 (поликлиника онкодиспансера), с 15:00 до 19:00.

Поводом для визита к врачу могут стать:

• дискомфорт и боль в области молочных желез

• видимые изменения молочных желез

• отек тканей молочной железы

• боли в подмышечных областях

• выделения из сосков

• наличие уплотнений в молочных железах

Запись пациентов по телефону call-центра: (831) 282-00-01, ежедневно с 9.00 до 19.00

Чтобы записаться на бесплатный прием, назовите оператору кодовое слово "АКЦИЯ 01".

Запись ограничена. Принимаются только пациенты, обратившиеся в онкодиспансер впервые и не имеющие ранее поставленного онкологического диагноза. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС.

В минздраве напомнили, что борьба с онкологическими заболеваниями - важнейшая часть национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ.

Ранее сообщалось, что нижегородский областной онкодиспансер оснастили новым оборудованием.