Нижегородский областной онкодиспансер начали оснащать новым оборудованием Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородский областной онкодиспансер начали оснащать новым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 29 октября 2019 года. Дооснащение больниц региона проходит в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя главе государства проект создания межрегионального онкологического центра, отметил, что переоснастить современным оборудованием планируется три медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным.

"Для Нижегородского онкологического диспансера, Павловской и Арзамасской центральных районных больниц будет закуплено около 400 единиц оборудования. Также региональная составляющая проекта предусматривает создание сети из 13 центров первичной амбулаторной онкологической помощи и оснащение их высокотехнологичным оборудованием. Мы рассчитываем, что к 2024 году с помощью таких центров уровень ранней диагностики раковых заболеваний составит 63% от всех выявленных случаев", - подчеркнул Глеб Никитин.

Действующее оборудование в онкодиспансере

В Нижегородском онкодиспансере уже используются: набор оборудования для проведения брахитерапии предстательной железы, аппарат близкофокусной рентгенотерапии, видеоколоноскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра, цифровой микроскоп, гибридайзер, центрифуга, УЗИ аппарат экспертного класса, ангиографический комплекс, шприц-инжектор и другое высокотехнологичное оборудование.

"Дооснащение запланировано проводить в течение четырех лет. В этом году мы не только получили, но уже и ввели в эксплуатацию оборудование для 1-го стационара. Это выводит нас на новый уровень оказания помощи, направленной и на сохранение жизни, и на улучшение качества жизни наших пациентов, на излечение или стабилизацию онкологических процессов с помощью современных методик", - рассказал заместитель главного врача онкологического диспансера, руководитель 1-го стационара Анатолий Володин.

Количество пациентов увеличится

По его словам, из запланированных 12 видов оборудования получены все и 10 введено в эксплуатацию, 2 аппарата подготовлены и будут введены в эксплуатацию после получения всех необходимых разрешительных санитарно-гигиенических документов. Это позволит увеличить количество пациентов, проходящих лечение в онкодиспансере, в два раза - с 250 до 500 человек в год.

Он добавил, что для монтажа некоторых видов высокотехнологичного оборудования проводился целый ряд ремонтных работ в помещениях, также потребовалось дополнительное обучение персонала.

"Профессиональные навыки наших врачей и медицинских сестер позволяют освоить новое оборудование в кратчайшие сроки", - добавил Анатолий Володин.

О том, что взрослый и детский онкологические центры создадут в Нижегородской области, сообщалось в январе этого года. Детский центр построят на базе областной детской больницы, для строительства взрослого центра подобран земельный участок в поселке Новинки Богородского района.

Кроме того, в ближайшие годы планируется открыть новые межрайонные центры амбулаторной онкологической помощи.

Напомним также, что онкологическое отделение детской областной больницы отремонтируют к середине декабря.