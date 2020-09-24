Пропавшие месяц назад нижегородские подростки найдены живыми Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Пропавшие месяц назад нижегородские подростки найдены живыми. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь" 27 сентября 2020 года.

Напомним, 28 августа воспитанники школы интерната №8, расположенной на ул. Голубева в Нижнем Новгороде, Алексей Рубанов и Сергей Савин ушли из интерната.

Им обоим по 15 лет.

И вот спустя несколько недель стало известно, что в с ними все в порядке.