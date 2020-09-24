Мужчина и женщина погибли при падении самолета в Волгу в Нижегородской области (ВИДЕО)

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Мужчина и женщина погибли при падении самолета в Волгу в Нижегородской области. Их личности устанавливаются. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
На данный момент самолёт уже отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера.
Напомним, ЧП случилось сегодня, 27 сентября, около 14:40. Легкомоторный двухместный самолет потерпел крушение неподалеку от деревни Михальчиково Кстовского района, на 951 км судового хода р. Волга.
В ликвидации последствий авиакатастрофы участвовали 28 человек.
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