Мужчина и женщина погибли при падении самолета в Волгу в Нижегородской области (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина и женщина погибли при падении самолета в Волгу в Нижегородской области. Их личности устанавливаются. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На данный момент самолёт уже отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера.

Напомним, ЧП случилось сегодня, 27 сентября, около 14:40. Легкомоторный двухместный самолет потерпел крушение неподалеку от деревни Михальчиково Кстовского района, на 951 км судового хода р. Волга.

В ликвидации последствий авиакатастрофы участвовали 28 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области