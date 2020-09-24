"Горьковская область всегда занимала одно из ключевых мест в становлении атомной сферы", - Глеб Никитин Общество

"Горьковская область всегда занимала одно из ключевых мест в становлении атомной сферы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя нижегородцев с Днем работников атомной промышленности.

"В судьбе России атомная отрасль занимает особое место. 75 лет назад атомные институты, предприятия и наукограды стали одними из основных интеллектуальных центров страны. Труд десятков тысяч людей позволил обеспечить как развитие мирного атома, так и создание оборонного щита страны, который сегодня является залогом мирного неба над Россией", - отметил он

"С особой гордостью мы вспоминаем достижения атомщиков, работавших в нашем регионе. Сейчас наследие первопроходцев является фундаментом для новых достижений. Атомная отрасль - одна из важнейших составляющих экономики региона и лидер по повышению производительности труда. В этой сфере активно развиваются высокие технологии и внедряются новейшие разработки. Быть частью вашей команды – большая честь для каждого человека", - заявил губернатор.

"В профессиональный праздник мне хочется пожелать всем атомщикам никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым достижениям. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!", - заключил Глеб Никитин.