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Общество

"Горьковская область всегда занимала одно из ключевых мест в становлении атомной сферы", - Глеб Никитин

28 сентября 2020 10:46  [71] Общество

"Горьковская область всегда занимала одно из ключевых мест в становлении атомной сферы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя нижегородцев с Днем работников атомной промышленности.

"В судьбе России атомная отрасль занимает особое место. 75 лет назад атомные институты, предприятия и наукограды стали одними из основных интеллектуальных центров страны. Труд десятков тысяч людей позволил обеспечить как развитие мирного атома, так и создание оборонного щита страны, который сегодня является залогом мирного неба над Россией", - отметил он

"С особой гордостью мы вспоминаем достижения атомщиков, работавших в нашем регионе. Сейчас наследие первопроходцев является фундаментом для новых достижений. Атомная отрасль - одна из важнейших составляющих экономики региона и лидер по повышению производительности труда. В этой сфере активно развиваются высокие технологии и внедряются новейшие разработки. Быть частью вашей команды – большая честь для каждого человека", - заявил губернатор.

"В профессиональный праздник мне хочется пожелать всем атомщикам никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым достижениям. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!", - заключил Глеб Никитин.

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