"Лес Победы" вновь высадили в Нижнем Новгороде

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"Лес Победы" высадили в Нижнем Новгороде в рамках всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия – 2020". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с Росгвардией и "Волонтерами Победы" высадили деревья в честь своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В Нижнем Новгороде проект "Лес Победы" уже стал традиционным. Он проводится на разных общественных площадках города. Только в парке Победы было высажено более 200 деревьев.
Сразу после посадки памятных туй в парке Победы волонтеры вместе с сотрудниками Росгвардии и Минэкологии отправились на озеро Больничное. Там прошел субботник по расчистке берегов от грязи и мусора. Его также поддержали администрация Нижнего Новгорода, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов и региональный оператор "Нижэкология-НН". На прибрежной территории были установлены бункеры для раздельного сбора отходов.
Напомним, на прошедшей неделе выездная комиссия министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с общественными деятелями, экологами и депутатами Законодательного собрания Нижегородской области обследовали два озера Канавинского района на предмет загрязнения бытовыми отходами - озера Больничного и озеро у поселка Сортировочный, которые включены в перечень памятников природы регионального значения.
Ранее во время общественных обсуждений жители района высказали пожелание при благоустройстве парка предусмотреть работы по очистке водоема и его берега от грязи.
Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Владимира Путина началась в стране с 2019 года.
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