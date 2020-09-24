"Лес Победы" вновь высадили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Лес Победы" высадили в Нижнем Новгороде в рамках всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия – 2020". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с Росгвардией и "Волонтерами Победы" высадили деревья в честь своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В Нижнем Новгороде проект "Лес Победы" уже стал традиционным. Он проводится на разных общественных площадках города. Только в парке Победы было высажено более 200 деревьев.

Сразу после посадки памятных туй в парке Победы волонтеры вместе с сотрудниками Росгвардии и Минэкологии отправились на озеро Больничное. Там прошел субботник по расчистке берегов от грязи и мусора. Его также поддержали администрация Нижнего Новгорода, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов и региональный оператор "Нижэкология-НН". На прибрежной территории были установлены бункеры для раздельного сбора отходов.

Напомним, на прошедшей неделе выездная комиссия министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с общественными деятелями, экологами и депутатами Законодательного собрания Нижегородской области обследовали два озера Канавинского района на предмет загрязнения бытовыми отходами - озера Больничного и озеро у поселка Сортировочный, которые включены в перечень памятников природы регионального значения.

Ранее во время общественных обсуждений жители района высказали пожелание при благоустройстве парка предусмотреть работы по очистке водоема и его берега от грязи.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Владимира Путина началась в стране с 2019 года.