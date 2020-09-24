Производительность труда аварийно-ремонтной службы "Теплоэнерго" выросла на треть Бизнес

Производительность труда аварийно-ремонтной службы Теплоэнерго выросла на треть Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" добилось повышения производительности труда аварийно-ремонтной службы на треть по итогам реализации совместного пилотного проекта предприятия и Федерального центра компетенций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятие с ноября 2019 года стало участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В качестве пилотного участка для внедрения передовых решений и технологий был выбран проект по оптимизации производственных процессов аварийно-ремонтной службы.

На подведении итогов проекта представители АНО "Федеральный центр компетенций", региональных министерств промышленности, торговли и предпринимательства, экономического развития и инвестиций, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, информационных технологий и связи, а также администрации Нижнего Новгорода оценили внедренные на предприятии подходы и инструменты повышения эффективности труда.

Как отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, реализация проекта позволила повысить оперативность проведения неотложных работ на 20% и увеличить производительность труда аварийно-ремонтной службы на 28%.

"Таких показателей удалось достичь благодаря созданию единого информационного поля для всех задействованных в процессе подразделений предприятия, расширения функционала программной платформы, рациональной организации рабочего пространства по системе 5С и внедрению временных регламентов", - пояснил Илья Халтурин.

Заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин подчеркнул, что внедрение цифровых технологий особенно важно в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где от качества и скорости выполнения работ зависит благополучие и комфорт сотен и тысяч нижегородцев.

"Мы поддерживаем проект и рекомендуем тиражировать предложенные подходы не только внутри предприятия, но и для других ресурсоснабжающих организаций города", - сказал Денис Скалкин.

Как отметил старший руководитель проекта "Федеральный центр компетенций" Александр Бобышев, на сегодняшний день почти тысяча российских предприятий уже стали участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", в Нижегородской области их свыше ста.

"Если смотреть на опыт Теплоэнерго, мы видим, что предприятие за короткое время достигло очень хороших результатов: сокращение временных, логистических издержек, настройка системы обмена информацией. Предприятие планирует эту работу продолжить, потому что видит перспективы в данном направлении. Мы рады, что накопленный Федеральным центром компетенций опыт помогает развиваться российским предприятиям во всех отраслях и сферах деятельности", - отметил Александр Бобышев.

Положительный эффект от проекта для своей повседневной работы отмечают и сами участники "пилота" - сотрудники аварийно-ремонтной службы.

"Стало проще и быстрее работать. Мы теперь используем инструменты, оборудование, средства связи, которые помогают нам быстрее и эффективнее выполнять ремонтные работы", - говорит мастер аварийно-ремонтной бригады Станислав Бугров.

СПРАВКА:

АО "Теплоэнерго" - крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде. Предприятие обслуживает свыше 1700 км тепловых сетей, 5714 многоквартирных жилых домов, 698 социальных объектов, охватывая две трети территории города в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.