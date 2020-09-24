"ТНС энерго НН" информирует о работе мобильных офисов в октябре Общество

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ПАО "ТНС энерго НН" информирует своих клиентов о том, что в октябре 2020 года мобильные офисы компании продолжат работу на территории Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе компании, актуальная информация о графиках работы мобильных офисов находится на информационных досках Центров обслуживания клиентов, на сайте гарантирующего поставщика nn.tns-e.ru в разделе "Мобильные офисы". Также о работе мобильного офиса в конкретном населенном пункте можно узнать по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70 (пн.-пт. с 9:00 до 19:00, кроме дней приема показаний с 23 по 25 число месяца).

ПАО "ТНС энерго НН" просит клиентов уточнять информацию при планировании поездки к месту расположения офиса.

Напоминаем, что передвижные офисы выезжают по заявкам граждан-потребителей электроэнергии (от 10 заявок в населенный пункт) или местной администрации в те населенные пункты, где отсутствует стационарный Центр обслуживания клиентов.

Оформить заявку можно по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, кроме дней приема показаний с 23 по 25 число месяца).

Клиенты компании и администрация также могут направить письменную заявку на обслуживающий потребителей электроэнергии участок или отделение ПАО "ТНС энерго НН".

В мобильном офисе можно передать показания приборов учета и оплатить потребленную электроэнергию, переоформить лицевой счет в связи со сменой собственника жилого помещения, подать заявку на опломбировку или перепрограммирование счетчика, оформить перерасчет в связи с неправильно поданными показаниями, а также получить консультации квалифицированных специалистов по любым вопросам, связанным с энергоснабжением.

График работы Мобильного офиса в октябре 2020г.:

01.10.2020 — Шахунья, р. п. Сява, ул. Кирова, д. 32("ДУК Сява") с 10:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:30)

05.10.2020 — Шатковский р-н, с. Елховка, ул. Молодежная, д. 6 (магазин) с 09:30 до 14:30 (перерыв с 12:00 до 12:45)

07.10.2020 — Горбатов, ул. Советская д. 23 (магазин "Дарина") с 9:30 до 15:30 (перерыв с 12:00 до 12:45)

06.10.2020 — Шатковский р-н, с. Шарапово, ул. Центральная, д. 90 (администрция) с 10:00 до 14:30 (перерыв с 12:00 до 12:45)

07.10.2020 —Шатковский р-н, с. Смирново, ул. Советская, д. 34 (администрация) с 09:30 до 14:30 (перерыв с 12:00 до 12:45)

08.10.2020 — Шатковский р-н, с. Новое Иванцево, ул. 60 лет СССР, д. 50 (магазин) с 09:30 до 14:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

09.10.2020 — Арзамасский р-н, с. Котиха, ул. Кирова, д. 16 (магазин) с 09:00 до 14:30 (перерыв с 12:00 до 12:45)

08.10.2020 — Володарский р-он, г. Володарск, ул. Калининская, д.6 с 10:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

12.10.2020 — Сосновский р-н, пгт Сосновское, ул. 1 Мая, д. 11 с 10:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

13.10.2020 — Ворсма, ул. Ленина, д. 129 (около ТЦ "Надежда") с 09:00 до 15:30 (перерыв с 12:00 до 12:45)

14.10.2020 — Ковернинский р-н, д. Сухоноска с 11:00 до 14:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

15.10.2020 — Кстовский р-н, д. Подлесово (площадь) с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

16.10.2020 — Кстовский р-н, д. Афонино, СНТ "Маяк" (здание правления) с 10:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

19.10.2020 — Краснооктябрьский р-н, с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 36 (администрация) с 11:00 до 14:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

20.10.2020 — Володарский р-н, с. Золино, ул. Школьная, д. 24 (школа-интернат) с 10:00 до 12:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

20.10.2020 Володарский р-он, п. Смолино, ул. 1 Мая, д. 2 (администрация) с 13:00 до 15:00 (Перерыв с 12:00 до 12:45)

21.10.2020 — п. Ковернино, ул. К. Маркса напротив д. 19 (стоянка) с 11:00 до 14:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

21.10.2020 —Шахунья, р. п. Вахтан, ул. Ленина, д. 20 (администрация) с 10:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:30)

22.10.2020 — Кстовский р-н, п. Дружный, д. 2 (около дороги) с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

23.10.2020 — Кстовский р-н, п. Культура, ул. Весенняя, д. 1 (офис Времена года) с 09:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)

22.10.2020 —Шахунья, р. п. Сява, ул. Кирова, д. 32 ("ДУК Сява") с 10:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:30)

28.10.2020 —Шахунья, р. п. Вахтан, ул. Ленина, д. 20 (администрация) с 10:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:30)

29.10.2020 —Шахунья, р. п. Сява, ул. Кирова, д. 32 ("ДУК Сява") с 10:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:30).