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Более 700 нижегородцев будут призваны осенью на службу в элитные войска

28 сентября 2020 17:53  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 700 нижегородцев будут призваны этой осенью для службы в элитные воинские части. Об этом сообщили в региональном военном комиссариате.

Речь идет о Президентском, Преображенском и Семеновском полках, воздушно-десантных войсках. Около 200 человек отправятся в войска Национальной гвардии России, еще 20 нижегородцев будут направлены в научные роты.

В прошлый осенний призыв в Президентский полк из Нижегородской области было отправлено 10 человек, в Семеновский полк - 69 жителей региона.

В целом в осенний призыв 2020 года, который стартует 1 октября, планируется отправить из Нижегородской области около 2 000 человек, в том числе из Нижнего Новгорода - порядка 700.

В комиссариате добавили, что пандемия коронавируса диктует свои правила, поэтому особое внимание будет уделяться медицинскому обеспечению.

Закончится призывная кампания 31 декабря 2020 года.

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Теги:
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