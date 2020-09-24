Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов уменьшилось Общество

Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов уменьшилось. Как сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в сети Instagram, на данный момент на карантине 58 классов в 40 школах. Полностью закрытых школ по состоянию на вечер 28 сентября – нет.

Ситуация улучшилась. Отметим, что 24 сентября были закрыты 73 класса, в том числе полностью – школа в Павловском районе.

Сейчас закрытыми остаются классы в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня, Семеновского, Лукояновского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Володарского, Балахнинского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Сосновского, Сеченовского, Городецкого и Вачского районов.

Кроме того, закрыты 7 групп в 6 учреждениях среднего профессионального образования, и одна группа в вузе. Ранее было 5 групп в учреждениях среднего профессионального образования.

В дошкольных учреждениях ситуация выглядит следующим образом: закрыты 24 группы в 21 детском саду. На прошлой неделе было 30 групп в 25 детсадах.

В частности, закрыты группы в городах: Нижний Новгород, Саров, Бор, Урень, Дзержинск; также в списке Шатковский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Сосновский, Богородский и Лукояновский районы. В Арзамасе карантин с группы снят.