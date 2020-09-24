Олег Лавричев стал председателем нижегородской Думы

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Олег Лавричев стал председателем Думы Нижнего Новгорода VII созыва. Такое решение было принято на первом заседании нового состава 29 сентября 2020 года.
Депутат является членом партийного объединения "Единой России" и работает на округе № 30.
"За" его избрание проголосовали 26 из 34 присутствующих депутатов.
Также рассматривались кандидатуры от ЛДПР - Николай Чернышев (2 голоса "за"), от "Справедливой России" - Татьяна Гриневич (3), от КПРФ - Николай Сатаев (5).
Напомним, Олег Лавричев досрочно прекратил полномочия депутата Законодательного собрания 24 сентября этого года.
СПРАВКА:
Олег Лавричев родился в 1962 году. Окончил Горьковский политехнический институт им. Жданова в 1985 году и Нижегородский государственный университет им. Лобачевского в 2001 году. Избран депутатом Арзамасской городской думы. В настоящее время возглавляет Совет директоров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", ранее был генеральным директором предприятия.
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