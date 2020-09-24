Олег Лавричев стал председателем нижегородской Думы Политика

Фото: пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода им.Пландина

Олег Лавричев стал председателем Думы Нижнего Новгорода VII созыва. Такое решение было принято на первом заседании нового состава 29 сентября 2020 года.

Депутат является членом партийного объединения "Единой России" и работает на округе № 30.

"За" его избрание проголосовали 26 из 34 присутствующих депутатов.

Также рассматривались кандидатуры от ЛДПР - Николай Чернышев (2 голоса "за"), от "Справедливой России" - Татьяна Гриневич (3), от КПРФ - Николай Сатаев (5).

Напомним, Олег Лавричев досрочно прекратил полномочия депутата Законодательного собрания 24 сентября этого года.

СПРАВКА:

Олег Лавричев родился в 1962 году. Окончил Горьковский политехнический институт им. Жданова в 1985 году и Нижегородский государственный университет им. Лобачевского в 2001 году. Избран депутатом Арзамасской городской думы. В настоящее время возглавляет Совет директоров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", ранее был генеральным директором предприятия.