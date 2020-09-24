Евгений Костин, Владимир Тарасов, Денис Миронов и Николай Сатаев стали заместителями председателя нижегородской Думы Политика

Евгений Костин, Владимир Тарасов, Денис Миронов и Николай Сатаев стали заместителями председателя нижегородской Думы. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на первом заседании нового VII созыва 29 сентября 2020 года.

Депутаты Гордумы выбрали четырех заместителей председателя. Ими стали Евгений Костин ("Единая Россия") - 28 голосов, Владимир Тарасов ("Единая Россия") - 28 голосов, Денис Миронов ("Единая Россия") - 27 голосов, Николай Сатаев (КПРФ) - 18 голосов.

Также были рассмотрены кандидатуры Германа Карачевского (ЛДПР) - 3 голоса и Татьяны Гриневич ("Справедливая Россия") - 7 голосов.

Напомним Олег Лавричев стал председателем Гордумы также по итогам голосования 29 сентября.