Превышение порогов заболеваемости ОРВИ регистрируется у нижегородцев Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области регистрирует у жителей региона превышение недельных порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно лишь среди взрослого населения, а также детей от семи до 14 лет. Однако, по данным Роспотребнадзора, в целом заболеваемость респираторными инфекциями находится на 8% ниже уровня пороговых значений по совокупному населению.

Регистрируемые ОРВИ обусловлены респираторными вирусами негриппозной этиологии, преимущественно COVID-2019 и риновирусы.

Вирусы гриппа не регистрировались.

Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей в совокупности отмечается снижение темпов прироста заболеваемости на 8%, а среди школьников - на 16%.

Напомним, что министр образования региона Сергей Злобин также отмечает улучшение ситуации с закрытыми на карантин образовательными учреждениями.