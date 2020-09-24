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Общество

Превышение порогов заболеваемости ОРВИ регистрируется у нижегородцев

29 сентября 2020 13:11  [56] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области регистрирует у жителей региона превышение недельных порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно лишь среди взрослого населения, а также детей от семи до 14 лет. Однако, по данным Роспотребнадзора, в целом заболеваемость респираторными инфекциями находится на 8% ниже уровня пороговых значений по совокупному населению.

Регистрируемые ОРВИ обусловлены респираторными вирусами негриппозной этиологии, преимущественно COVID-2019 и риновирусы.

Вирусы гриппа не регистрировались.

Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей в совокупности отмечается снижение темпов прироста заболеваемости на 8%, а среди школьников - на 16%.

Напомним, что министр образования региона Сергей Злобин также отмечает улучшение ситуации с закрытыми на карантин образовательными учреждениями.

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