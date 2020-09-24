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Общество

Екатерина Вахитова назначена управляющим директором "ТНС энерго НН"

29 сентября 2020 14:24  [94] Общество

Фото: пресс-служба "ТНС энерго НН"

Заместителем генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" – управляющим директором ПАО "ТНС энерго НН" назначена Екатерина Вахитова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На этом посту она сменила Бориса Щурова в связи с его переходом на другую должность в ПАО ГК "ТНС энерго".

СПРАВКА:

С 2005 года Екатерина Вахитова начала работу в энергетической отрасли в должности экономиста финансового отдела, в дальнейшем - на руководящей должности в качестве начальника казначейства департамента по финансам ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (переименовано в ПАО "ТНС энерго НН").

С ноября 2010 года - заместитель Генерального директора по экономике и финансам, а с февраль 2013 года - заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" — управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (прежнее название — ОАО "Мариэнергосбыт").

С 28 сентября 2020 года Екатерина Вахитова возглавила компанию ПАО "ТНС энерго НН".

Вахитова Екатерина Динаровна окончила НГУ им. Лобачевского, квалификация: экономист; переводчик в сфере профессиональной коммуникации; НГТУ им. Алексеева - Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, квалификация: менеджмент.

С 2014 года - депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл VI созыва.

С 2019 года - председатель бюджетного комитета Государственного Собрания Республики Марий Эл VII созыва.

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