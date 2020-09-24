Нижегородский подросток ушел из школы и пропал Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Нижегородский подросток ушел из школы и пропал. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

По информации поисковиков, накануне, 28 сентября, Павел Карабанов 2007 года рождения ушел из школы № 27 по пр.Бусыгина в Автозаводском районе. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 155 см, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синюю толстовку, черные штаны, обут в черно-белые кроссовки.

При себе у него был черный рюкзак.

Особые приметы: шрам на тыльной стороне правой ладони.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местоположении мальчика, просят связаться с правоохранителями по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.

Напомним, пропавшие месяц назад нижегородские подростки были найдены живыми спустя месяц.