Нижегородцы старше 65 лет смогут пройти диспансеризацию на III этапе снятия ограничений Общество

Пенсионеры старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, смогут пройти диспансеризацию только после перехода региона на III этап снятия ограничений по COVID-19. Об этом сообщили в ТФОМС Нижегородской области.

Если пациент не относится к указанным группам, то он может пройти диспансеризацию до конца 2020 года по предварительной записи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" с учетом ранее проведенного обследования.

В случае возникновения любых вопросов, каждый может обратиться за консультацией и помощью в администрацию поликлиники, в страховую компанию, выдавшую полис обязательного медицинского страхования, либо позвонить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра ТФОМС Нижегородской области 8-800-333-71-93.

В ТФОМС напомнили, что решение о возобновлении диспансеризации в условиях пандемии коронавируса принимается руководителем региона в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации на основании методических рекомендаций Роспотребнадзора.

В настоящее время Нижегородская область находится на II этапе снятия ограничений. В соответствии с нормативно-правовыми актами региона разрешено проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения с соблюдением требований, регламентированных временными методическими рекомендациями по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения коронавируса (утв. Министерством здравоохранения РФ 6 июля 2020 года).