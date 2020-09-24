Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости о возможных вариантах развития событий, связанных в ближайшее время с распространением и последствиями коронавирусной инфекции в России.

"Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", - приводит РИА Новости слова Агаси Тавадяна.

Эксперт считает, что строгие меры изоляции сейчас не нужны, поскольку они не дали должного эффекта даже когда выполнялись 80% населения, а именно такой показатель, по мнению эксперта, нужен для их эффективности.

Напомним, что сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 32 224 человек, в том числе за прошедшие сутки зарегистрировано 168 случаев заболевания.