Обнародованы новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 168 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 29 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 165 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 32 224 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, действующих случаев зафиксировано 3 536 (вчера - 3 547).

В настоящее время около 2,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 100 заболевших лечатся в больницах, 33 человека находится в обсерваторах.

При этом на 29 сентября уже 28 137 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 163 человека, а четыре случая заболевания завершились летальным исходом.

С начал пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 915 328 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил 251,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".