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Общество

Глеб Никитин рассказал о запуске движения по новой развязке в Ольгино

29 сентября 2020 17:17  [124] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о запуске движения по строящейся развязке в Ольгино. Эту информацию он опубликовал на своей странице в сети Instagram, общаясь с подписчиками.

Они жаловались главе региона на пробки в районе строительства развязки и спрашивали, когда можно будет свободно передвигаться по дороге.

На это Глеб Никитин напомнил, что пробки в данном месте были на протяжении многих лет, чем и обусловлено строительство нового дорожного объекта.

"Жалобы на пробки были и до начала строительства, поэтому оно и идёт. Застройка и территория здесь такая, что сделать полноценный дублёр просто невозможно. Но строить необходимо. Долгосрочная перспектива - это решения серьезных дорожных проблем. Придётся немного потерпеть. Поверьте, подрядчик работает на максимально возможной скорости", - рассказал губернатор.

"В начале ноября подрядчик уже запустит две полосы в сторону Богородска, это немного уменьшит нагрузку. Все ограничения снимут к осени 2021 года", - добавил он.

Глеб Никитин ранее говорил, что транспортную развязку планируется построить раньше предусмотренных контрактом сроков.

По контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но власти договорились с подрядчиком о возведении объекта ко времени празднования 800-летия Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.

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