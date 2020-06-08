Нижегородские власти озвучили новую дату завершения строительства развязки в Ольгино Общество

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области договорилось о более раннем завершении строительства транспортной развязки в районе деревни Ольгино. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Речь идет о развязке на пересечении автодорог Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Нижний Новгород – Саратов и проспекта Гагарина в областном центре.

"Подрядчик – а это нижегородская компания - вышел на объект в начале мая. Предварительно получил подтверждение на право работы в период режима повышенной готовности. Здесь соблюдаются все необходимые меры безопасности. Как мы видим, на ход работ режим повышенной готовности не оказывает серьезного влияния. Закончить стройку должны к октябрю 2021 года, но мы договорились с подрядчиком, что постараемся завершить ко времени празднования 800-летия Нижнего Новгорода", - сказал глава региона.

Юбилей города празднуется в конце лета 2021 года. Глеб Никитин добавил, что к этой дате в Нижнем Новгороде реализуется два крупных проекта транспортной инфраструктуры – развязки в Ольгино и на Циолковского в Сормове. Там тоже работы будут идти в укоренном режиме для того, что бы успеть к юбилею.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, 9 июня Глеб Никитин провел выездное совещание на месте строительства транспортной развязки в Ольгино.

"Важный момент: строительство ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Требования и контроль - повышенные. Эта стройка является самым масштабным мероприятием нацпроекта, но далеко не единственным", - объяснил губернатор.

Он рассказал, что в текущем году по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе планируется отремонтировать 878 километров автодорог, это на 116 километров больше, чем в 2019 году.

Напомним, что во время строительства развязки в Ольгино полностью движение на трассе закрывать не будут. По информации подрядчика, в конце мая – начале июня будет ограничено движение в направлении Богородска: для строительства эстакады перекроют одну из четырех имеющихся полос движения.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

По имеющейся дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Пропускная способность участка дороги сейчас исчерпана: на подходах возникают систематические заторы, достигающие 850 метров.

Протяженность новой дороги составит около 1,5 км; расчетная скорость движения по ней составит 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Напомним, что цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что развязку в Ольгино построят по типу "труба" с реконструкцией перекрестка.