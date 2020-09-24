Нижегородские блондинки очистят реку Борзовка от многолетнего мусора Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Экологическая акция "Блондинки ЗА чистые берега" пройдет в Ленинском районе Нижнего Новгорода 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках акции нижегородские блондинки очистят берега реки Борзовка от многолетнего слоя мусора.

Среди них будут сотрудницы правительства Нижегородской области, регионального министерства экологии и природных ресурсов, администрации Нижнего Новгорода, участницы нижегородского "Парада блондинок", ведущие и корреспонденты региональных СМИ. Также в мероприятии примет участие региональный оператор.

Ранее министерство экологии провело выездное совещание по расчистке малых рек, в ходе которого обнаружило большое количество мусора в воде и на берегах Борзовки. Также тогда стало известно, что реку Борзовку планируют расчистить в течение ближайших двух лет.

Принять участие в экологической акции "Блондинки ЗА чистые берега" могут все желающие. Сбор участников состоится в 10:00 по адресу: ул. Глеба Успенского, 16А.

Субботник пройдет в рамках реализации национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина. Реализация нацпроекта началась в стране в 2019 году.