Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов вновь растет Общество

Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов вновь растет. Как сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в сети Instagram, по состоянию на вечер 29 сентября на карантине находятся 73 класса в 37 школах. Ранее было 58 классов в 40 школах. Полностью закрытых школ по состоянию на вечер 29 сентября – нет.

Сейчас закрытыми остаются классы в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня; Шатковского, Арзамасского, Павловского, Семеновского, Лукояновского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Сосновского, Сеченовского, Городецкого и Вачского районов.

Почти половина из всех закрытых классов относятся к трем школам Ветлужского района, одной школе Шатковского района и одной школе Нижнего Новгорода.

Также закрыты 4 группы в 4 учреждениях среднего профессионального образования. Ранее было 7 групп в 6 учреждениях. Одна группа в вузе по-прежнему остается на карантине.

В детсадах наблюдается небольшое увеличение по числу закрытых на карантин групп. По состоянию на вечер 29 сентября на карантине по коронавирусу 25 групп в 22 детских садах. Ранее было 24 группы в 21 детском саду.

В частности, закрыты группы в городах: Нижний Новгород, Бор, Дзержинск; также в списке Шатковский, Гагинский, Кстовский, Арзамаский, Сосновский, Богородский и Лукояновский районы. В Сарове, Урене, Дальнеконстантиновском районе и Краснооктябрьском районе за сутки карантин был снят.