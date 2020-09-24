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Культура и отдых

Восемь сельских ДК отремонтировали в Нижегородской области

30 сентября 2020 11:05  [122] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Восемь из десяти сельских домов культуры отремонтировали в Нижегородской области в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура". На эти цели выделено свыше 35,8 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

До конца года реконструкция завершится в Барминском сельском доме культуры Лысковского района и ДК р.п. Сухобезводное в Семеновском городском округе.

Исполнение нацпроекта "Культура" по капитальному ремонту домов культуры в Нижегородской области составляет около 87%.

"Благодаря реализации таких мероприятий культура становится доступнее в небольших населенных пунктах. Именно в домах культуры репетируют творческие коллективы, проходят праздничные мероприятия, там люди собираются, чтобы пообщаться и поделиться своим теплом. Это важная составляющая работы по повышению качества жизни. Именно такую задачу при реализации нацпроектов поставил президент России Владимир Путин", – отметил Глеб Никитин.

После ремонта учреждения становятся современными пространствами с комфортными условиями для проведения культурных событий и занятий в кружках, там появляются новые форматы семейного досуга, детского и молодежного творчества.

Напомним, капитальный ремонт уже завершился в сельских домах культуры в Арзамасском, Богородском, Бутурлинском, Варнавинском, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Сеченовском районах и в Первомайске.

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